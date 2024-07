KUULA | Vana seljavigastus viis Heidi Hanso opilauale: tundsin et nüüd on midagi väga valesti

Ratsutamisvõistlustel saadud seljavigastuse sai Heidi 20aastaselt ja nii noorel selga opereerima ei hakatud. Füsioteraapia aitas taastuda, kuid aeg-ajalt andis selg siiski tugevate valuhoogudega tunda. Sel varakevadel tekkis aga olukord, kus ta enam üldse voodist püsti ei saanud. „Närvivalus on midagi kummastavat. Ma arvasin, et mul on puus liigesest väljas. Kui ma hakkasin püsti tõusma, oli selline tunne, et jalg murdub lihtsalt küljest ära, ja see, mis toimus säärega, oli täiesti pöörane. Seljavalu kadus aga täiesti.“