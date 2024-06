Arendab aju ja vastupidavust. 10 põhjust, miks tegeleda linnaorienteerumisega

Mäestu on Tartus Seiklushundi linnaorienteerumistel käinud kümme aastat. „See on emotsionaalne vahend, kuidas kord nädalas planeerida endale üks liikumine. Kui niisama jooksmiseks aja leidmine on keeruline, siis orienteerumine pakub teistmoodi pinget. Mõtted on need 30-40 minutit ainult kaardi lugemisele ja rajale keskendunud, mistõttu on see kergem kui lihtsalt jooksmine.“ Kuna pea tegeleb vaid hetkel toimuvaga, siis jäävad muud mõtted kõrvale. See jällegi aitab osalejal töö- või koolistressi maandada.

Võimalus valida oma tempo

Linnapäevakute rada läbitakse erineva ajaga – kui kiirematel õnnestub see 20 minutiga, siis rahulikult kulgedes võib see võtta tunni või rohkemgi. Liikumise kiiruse saab valida vastavalt oma treenitusele. Võimalikult ühtlases tempos läbib raja aga kõige kiiremini. Võistlusmoment pole linnaorienteerumise juures kõige olulisem. „Loomulikult võib vahepeal ka kõndida, kui enam ei jaksa. Kui aga plaanis on lihtsalt rada nautida, siis võib selle läbida ka sörkjooksuga või lihtsalt kõndides,“ soovitab Mäestu. Raja läbimise aega näeb hiljem protokollist.

Orienteerumisel saab proovile panna oma mälu ja oskuse kaardi järgi liikuda. „Hästi oluline on pidevalt teada, kus sa kaardi peal asud. Kellegi järel joostes ja siis maha jäädes võib pärast tükk aega minna, et kaardil oma asukoht tuvastada,“ tõdeb Mäestu. Asukoha määramisele aitab kaasa ka linna tundmine. „Kui ma asun näiteks Tartu ülikooli taga, siis leian kaardil koha lihtsalt üles. Samas kuskil Raja tänava pargi kandis, kus on aiamaad, on mõne täpse põõsastiku kindlaks tegemine juba mõnevõrra raskem.“ Linnas on ka piirkondi, kus majad ja nende asetus on väga sarnased. Ta toob näitena Annelinna, kus neljakandiliselt asetsevaid viiekorruseliseid maju on päris mitu ja kui kogemata minna kuskilt valesti, siis on keerukas end kaardil uuesti paika panna.