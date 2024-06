„Tegelikult on ime, et me kõik paksuks ei lähe.“ Käitumispsühholoog Uku Vainik selgitab, kas ülekaalus saab süüdistada geene

Kuna toidu kättesaadavus on olnud inimajaloo vältel pigem kesine, siis pole keskkond ülekaalu geenil lasknud sellisel määral avalduda. Nüüd aga saame süüa nii palju kui tahame ning tuleb välja, et mõned jäävad endiselt kõhnaks aga teised lähevad paksuks. „Tegelikult on ime, et me kõik paksuks ei lähe, sest toit on nii kergesti kättesaadav,“ tõdeb teadur. Kui elaksime ühiskonnas, kus vaid kuningad saavad palju süüa, siis oleksid ka ülekaalus inimeste numbrid teised.