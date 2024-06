Teeme selgeks! Kas Himaalaja sool on tervislikum kui keedusool?

Soola koostise kõrval on väga oluline järgida ka soola tarbimise koguseid. Soola tarbimisel tuleks arvestada sellega, et umbes 80% soolast saadakse poest ostetud toiduainetest ja valmistoitudest, mistõttu toidule lisatava soola hulk ei tohiks ületada ühte grammi.

Kui kasutada toidule juurde lisatava soolana Himaalaja soola, siis näiteks ühes grammis Himaalaja soolas on keskmiselt 2,4 mg magneesiumi, mis on vähem kui 1% päevasest magneesiumi vajadusest. Võrdluseks saab tuua, et sama koguse magneesiumi saab juba ühest mandlist. Mineraalainete arvestatavateks allikateks on teraviljad (eriti täisteratooted), kartul, puu- ja köögiviljad ning marjad, piim ja piimatooted, kala, (linnu)liha, muna, lisatavad toidurasvad, pähklid, seemned, õliviljad, kuid kindlasti mitte sool.