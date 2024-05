Treener annab nõu: miks arvatakse, et jõutrenniga saadakse liiga kiiresti liiga heasse vormi? Komistuskivid, miks treenimine katki jääb

Personaaltreener Indrek Viska näeb oma praktikas, et väga suure motivatsiooniga alustajad kipuvad ka kiiremini treenimisest loobuma. „Neil on endale väga suured ootused, et treeningplaan muudab kuidagi nende elu. Treeninguga käivituvad protsessid kehas aga võtavad aega. Nii juhtubki, et sama suure innuga nagu alustati ka lõpetatakse.“