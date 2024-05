EKSPERIMENT | Maris Järva motivatsioonihoos: lendan nii suurelt peale, et tõmban ennast kohe ribadeks

Oma elutempot peab Maris hullumeelselt kiireks. Näiteks toob ta möödunud reede, mil ärkas enne viit, et jõuda kuueks tööle. Tööpäev lõppes kell 11, kust ta läks edasi jõusaalitreeningule. Seejärel viis lapse koolist laulutundi, mille ajal tegi koeraga tunnise jalutusringi pargis. Enne kojujõudmist käis läbi toidupoest. Seega pole imestada, kui õhtuks on toss täiesti väljas. „Treeningplaani, mille järgi käid kuus korda nädalas trennis, on ikka väga keeruline muu eluga ühendada. Seda saaks teha siis, kui pere kaheks kuuks ära sõidaks,“ tõdeb Maris muiates.