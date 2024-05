Suur dieetide võrdlus: milline on kõige tõhusam ja jätkusuutlikum viis kilosid kaotada

Püüeldes parima tervise, ilu ja pikaealisuse poole on inimesed läbi ajaloo katsetanud erinevate toitumisviisidega. Mõned neist on ajaproovile vastu pidanud ja leidnud ka teadusliku toetust, mõned aga mitte. Ideaalne dieet on selline, mida suudetakse pikalt jälgida ja mis muutub elustiiliks. Kiirdieetidega tulevad kaotatud kilod sama ruttu tagasi, pluss veel mõned. Tervislikud ja tasakaalustatud toitumisharjumused tagavad kaalulanguse ja aitavad normaalkaalu hoida.