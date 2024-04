„See pole mingi näljaprojekt!“ Maris Järvale lisavad trennihoogu imekombel kadunud kilod

Marisel on plaanis läbida LHV Maijooksu seitsme kilomeetrine distants joostes. Kuigi jooksuüritusel tuleb läbida pikem maa, siis treeningring on tal praegu neli-viis kilomeetrit. Talle endalegi üllatuseks pole jooksmine nii raske kui alguses kartis. Lühemat distantsi peab ta jätkusuutlikumaks. „See neli-viis kilomeetrit on täiesti tehtav ja ei murra konti. Mul ei teki seda ma-ei-jaksa-ja-ei-taha tunnet,“ põhjendab Maris. Kui jaksu tekib rohkem, siis pikeneb ka vahemaa. Õnneks on ürituse toimumiseni 18. mail veel aega, kuid mitte ka liiga palju. Treeningkava järgi peaks ta jooksma kaks-kolm korda nädalas, millest tegelikult jookseb kaks.