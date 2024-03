Iga spordijalats ei sobi! Ekspert soovitab teha tosse valides poes paar kiiret jooksuringi

„Mulle on üldse jalanõud hästi tähtsad, aga eriti spordijalatsid. Ma valin kaua ja põhjalikult ning kuulan alati professionaali nõuannet,“ tõdeb Rita Rätsepp (61), kes treenib Tervis Plussi eksperimendi raames LHV maijooksu jaoks. Ta on kogu elu olnud agar spordiharrastaja. Pikalt tegeles ta jooksmisega, kuid nüüd on see asendunud tempoka kõnniga. Samuti on ta mänginud tennist ja tegeleb endiselt golfiga.