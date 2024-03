Hambaaugud ja põletikus igemed suurendavad terviseriske. Kuidas ületada hirm hambaarsti ees?

Nii mõnigi arstlik protseduur on vähemal või suuremal määral ebamugav ja vahel ka valulik. Meditsiin areneb kiirelt ja tänapäeval on hambaraviprotseduurid tunduvalt paremini talutavad kui aastakümneid tagasi. Ent ammused mälestused hambaarstitoolis kogetud piinadest on visad kaduma. Moodne hambaravi hirmuks põhjust ei anna, kuid patsiente, kes selle ees ärevust, hirmu või isegi isegi paanikat tunnevad on endiselt palju.

Niisiis ongi operatsiooni kavandades oluline enne hambad-igemed üle vaadata ja neid vajadusel ravida, sest kui suus on põletik, võib see pärast operatsiooni kaasa tuua tüsistusi, halvemal juhul uue operatsiooni. Näo-lõualuukirurgia arst-resident Tiiu Kivimaa selgitas: „Selleks, et kardioloogid või ortopeedid saaksid teha keerulisi südameoperatsioone või paigaldada liigeste endoproteese, on vaja suuõõs täies ulatuses terveks ravida.“ Välja on vaja ravida kaaries, hammaste juurtealused põletikud ja igemepõletik. Eemaldada tuleb need hambad, mis on põletikus ja mida ei ole võimalik ravida. „Patsient peaks ka edaspidi säilitama hea suuhügieeni ja käima regulaarselt hambaarsti vastuvõtul,“ rõhutas Kivimaa, et ka pärast operatsioone ei tohi suutervist käest lasta.

Ka vähi ravimisel on hea suutervis hädavajalik, sest vastasel korral võivad hambaprobleemid keemia- või kiiritusravi tagajärjel ägeneda. Hambaarst ja Tervisekassa hambaraviteenuse juht Marjo Sinijärv tõi kõneka näite. „Oletame, et patsiendil on vähk ja ta saab peapiirkonna keemia- ja kiiritusravi. Kuid enne onkoloogilise raviga alustamist ei lasknud ta enda suud üle kontrollida. Pärast ravi alustamist on tal suus tekkinud äge põletik, sest vähiravi tõttu on immuunsus vähenenud. Tal tuleb eemaldada hammas või mitu hammast, sest nad ei ole ravitavad. Hambad eemaldatakse, kuid haavad enam ei parane, tekib luunekroos. Vajalik võib olla lõualuu osaline või täielik eemaldamine. Ja seejärel luude rekonstruktsioon ja lootmine, et nekroos edasi ei arene,“ maalis dr Sinijärv kõheda pildi sündmuste võimalikust käigust.

Samas saaks nii kurba stsenaariumit vältida, kui inimene käiks enne keemia- või kiiritusraviga alustamist hambaarsti vastuvõtul. „Siis oleks ta lasknud põletikulised hambad eemaldada, haavad oleksid paranenud ja alles seejärel oleks alustatud onkoloogilist ravi ning nekroosi lõualuudes poleks tekkinud. Nii et asi saab toimida kahtepidi: suutervise tõttu halveneb üldtervis või üldtervise ravi tõttu halveneb suutervis ja põhjustab raskeid tüsistusi suuõõnes,“ kirjeldas dr Sinijärv. Siinkohal on hea teada, et Tervisekassa rahastab täielikult teatud onkoloogilise ja hematoloogilise diagnoosiga inimeste hambaravi. Tasuta hambaravi on tagatud nendele patsientidele, kellel on kõige suurem oht lõualuude nekroosi tekkeks.

Kolm olulist suuhügieeni tugisammast Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliiniku juhi dr Piret Vilborni sõnul on suutervis osa inimese üldisest tervisest ja sellele tähelepanu pööramisel on oluline roll nii inimestel endal ja tema lähedastel kui ka kõikidel tervishoiutöötajatel, kes patsiendi tervise eest hoolitsevad. Sealjuures on enamik suutervise probleeme ennetatavad regulaarse hambaarsti külastamisega. „Suutervise esimene tugisammas on hea suuhügieen, mille eelduseks on hammaste pesemine vähemalt kaks korda päevas ja hammaste kontaktpindade puhastamine sobivate vahenditega, olgu selleks siis hambaniit, irrigaator või hambavahe harjad. Teiseks on oluline tasakaalustatud ja suhkruvaba toitumine, magusa tarbimine vähem kui korra päevas ning vähemalt kolmetunniste vahede jätmine toidukordade vahele, vältides sellel ajal näksimist. Janu kustutamiseks on kõige hambasõbralikum valik puhas mullivaba vesi. Ning kolmandaks on oluline, et suuhügieeni eest hoolitsemist alustatakse varakult peale hammaste suhu lõikumist ja sellega jätkatakse kogu elu. Laste suuhügieeni harjumused saavad alguse eelkõige kodust, kuid suur roll teadmiste edasi andmisel on ka lasteaedadel ja koolidel,“ loetles põhitõdesid dr Vilborn. Regulaarne hambaarsti külastus võimaldab suurt osa probleemidest ennetada või diagnoosida ja ravida juba varases staadiumis. „Suutervis on seotud inimese üldise tervisega. Kontrollimatu bakterite vohamine suuõõnes ja nende sattumine sealt vereringesse mõjutab paljusid teisi organsüsteeme inimese kehas. Teadlased on leidnud seose igemepõletiku ja teiste hamba kinnituskudede haiguslike seisundite ning muude süsteemsete haiguste, nagu südame- ja veresoonkonna haiguste, Alzheimeri tõve, diabeedi ja hingamisteede haiguste vahel,“ selgitas stomatoloogia kliiniku juht. Erilist tähelepanu tuleks pöörata suutervisele lapseootuse perioodil. „Ema halb suutervis võib olla enneaegse sünnituse, madala sünnikaalu ja preeklampsia üheks põhjuseks. Seega peaksid kõik tulevased lapsevanemad käima vähemalt korra hambaarsti visiidil suutervise seisundi hindamiseks ja vajadusel ka ravimiseks,“ rääkis dr Vilborn. Ta lisas, et kaaries on ühelt poolt infektsioonhaigus ja teiselt poolt elustiilihaigus, mille eest saab last kaitsta kõige paremini sellega, et vanematel on terved hambad ja head suuhügieeni harjumused.

Suu kordategemiseks võib kuluda aasta