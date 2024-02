Levinud hirm: mida ütleb hambaarst inimeste kohta, kes hambaravi kardavad? Kuidas ebamugavust ja ärevust vähendada

Seltskonnas võõraste inimestega suheldes jõuab jutujärg varem või hiljem töö ja seega ka minu ameti juurde. Kuuldes, et olen hambaarst, jagunevad reaktsioonid kaheks. Vestluspartner võib hõisata laia naeratusega, et tal on nii hea hambaarst, kellega ta on väga rahul, kuid üsna tihti võib kahjuks kuulda ka: „Oi, ma vihkan hambaarste!“ või „Ma kardan hambaarsti!“. Kuna olen sellisteks väljaütlemisteks juba eos valmis, siis ma isiklikult ei solvu ning pigem uurin, kuidas sellised veendumused on tekkinud ja miks inimesed endiselt hambaarsti kardavad.