EKSPERIMENT | Rita Rätsepp ja Maris Järva plaanivad saada kahe kuuga parimasse vormi. Kui realistlikud on nende eesmärgid?

Nii Maris kui Rita on eksperimendis osalemiseks indu täis. Mõlemal on olnud trennitegemises pikem paus, mille tagajärgedest soovitakse nüüd vabaneda. Marise sõnul on igapäevaseid tegemisi nii palju, et veel eraldi trenni jaoks aega võtta on keeruline. Sellega suhestub kindlasti iga tööl käiv pereinimene. „Elu on peale tulnud. Pärast seda, kui tütar läks kooli, on mu päevane ajakava päris palju muutunud. Kool lõpeb pigem vara, siis on tal erinevad trennid, kuhu tuleb jõuda. Vahele jalutuskäik koeraga ja ongi õhtu käes.“ Nüüd on ta välja käinud avaliku lubaduse ennast käsile võtta. „Mu sõbranna rõõmustas kuuldes, mis mind ees ootab, ja ütles, et mul peabki keegi „seljas elama“, et järjepidev oleksin,“ sõnab raadiosaatejuht muiates.