Et trennist oleks kasu: viis asja, mida peaksid vältima, kui soovid kasvatada oma lihaseid

Spordibioloog Kristjan Port sõnab, et vananemisega kaasneva lihaste hääbumisega kaasneb paratamatult kogu keha allakäik. Vähenev ja nõrgemaks muutuv lihaskond ei suuda elutähtsate organite haigustest taastumise vajadust toetada ja olukord halveneb. Suurem lihasmass aitab kehal põletada kaloreid ka puhkeseisundis, nii on ülekilode kogunemise risk väiksem. Oma lihaskonna säilitamise ja kasvatamise eest saab hoolt kanda regulaarse jõutreeningu ja tervisliku toitumisega, mis sisaldab tasakaalustatud koguses tervislikke valke. Ent on ka rida toiduaineid, mille tarbimine töötab lihaskonna arengule vastu...