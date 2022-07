Kristjan Port räägib, kuidas võimalikult aeglaselt vananeda. 15 aasta pärast on vananemisega seotud probleemid minevik

“Pensioni­süsteemi järgi oleme vanad alates 65. eluaastast,” sõnab Kristjan Port, kui vanadusest rääkima hakates seda elukaarel määratleda püüame. “Samas räägitakse, et 60 on uus 40. Eks kõik sõltub inimesest endast ja ka kultuurikontekstist. Näiteks Rootsi vanad on väga noored, samas on mõnes meie teises lähiriigis juba noored inimesed tihti vanad.”