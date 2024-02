Koroona või gripp? Apteeker annab nõu, kuidas neid eristada

Viimaste aastate praktika on näidanud, et koroona ja gripiviiruste sümptomid on väga sarnased.

„Mõlema viiruse korral on levinumad iseloomulikud sümptomid ülemiste hingamisteede vaevused, köha, nohu ja palavik. Lisaks võib tunda üldist lihasnõrkust ja väsimust,“ ütleb Benu Pargi apteegi farmatseut Lauri Baar. Ühe erinevusena toob ta välja koroonaga kaasneda võiva maitse- ja lõhnameele või nende mõlema korraga kadumise. Alati see aga juhtuda ei pruugi. „Inimeste organismid reageerivad viirustele väga erinevalt, nii et kõige kindlam viis nende kahe viirushaiguse eristamiseks on teha test, kas siis arsti juures tehtav laboratoorne test või kodune kiirtest,“ kinnitab apteeker.