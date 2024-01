„Ma ei treeni, et hea välja näha. Treenin, sest see on eluks vajalik.“ Bikiinifitnessi sportlane soovitab, kuidas trenni mitte edasi lükata

Bikiinifitnessi sportlane sõnab, et tema motivatsiooni ei usu. „Motivatsioon on nagu mingisugune ükssarvik, mida enamik inimesi ootab, et siis tegutsema hakata. Mina ei oota – ma tegutsen. Kui ükssarvik tuleb, siis tuleb, kui mitte, siis mitte – peaasi, et asjad tehtud on. Trenni tegemine hoiab nii mu füüsilist kui ka vaimset tervist ja ma ei treeni, et hea välja näha. Ma treenin, sest see on eluks vajalik.“