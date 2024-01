Pettus poeriiulil – tervislikuks peetavad söögid-joogid, mis seda teps mitte pole! Toitumisterapeut toob selgust

Kõrvutades tervislikumaid toite ja neid, mida võiks vähem tarbida, tasub mõelda sellele, mida inimese organism vajab. „Selleks võiksime teada, mida sisaldab meie iga päev söödav toit,“ ärgitab toitumisnõustaja ja -terapeut Elis Nikolai-Vendla huvi tundma, mida me endale suhu pistame. Ta peab suureks mureks, et inimeste menüüs on liiga palju töödeldud lihatooteid ja suhkrurikkaid toite. Nendes toitudes on kasutatud koostisaineid, mida inimese organismil pole toimimiseks tegelikult vaja. Samuti tarbitakse liiga palju suhkrut ja küllastunud rasvasid.