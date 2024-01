„Kui teeks naeruväärselt pisikese pingutuse?“ Pilatesetreener Kerttu Tänav avaldab nipi, kuidas treeningute edasilükkamist vältida

„Mis oleks, kui teeks kasvõi naeruväärselt pisikese pingutuse viie küki või kodutänava lõpuni kõndimise näol? Elu on näidanud, et süües kasvab isu ka liikumise puhul. Jõudes sinna kodutänava lõppu, võib vabalt juhtuda, et kui mitte samal päeval, siis juba mõnel järgmistest tahame me kõndida natukene kaugemale; olles teinud viis kükki, on tõenäoline, et tunned, et võiksid teha veel viis; käinud trennis korra nädalas, võib keha juba järgmisel nädalal küsida teise korra järele jne.“