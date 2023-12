Vähki ennustav tehisintellekt ja rasvumist ohjeldav ravim. Olulisemaid terviseõppetunde 2023. aastast

Rasvumisest on saanud uus pandeemia, mille raviks on hakatud välja töötama ravimeid. Diabeediravim Ozempic on selles valla üks teedrajav näide.

Elanikkonna rasvumine on üha suurem probleem. Seetõttu pole ime, et uudisekünnise ületas diabeediravim Ozempic. Ravimi üks kõrvalmõjusid on kaalulangus, mille tõttu on seda hakatud kasutama rasvumise raviks. Ka Eestis on ravimit just selleks välja kirjutatud. Kuna populaarset ravimit kimbutavad ülemaailmsed tarneraskused, on nii diabeetikutel kui ka rasvunutel mure, kas sobivas annuses ravimit ikka jätkub.