Eesti rahva tervis on ohus. 51% eestlasi on ülekaalulised või rasvunud, kuid ei leia endas jõudu seda muuta

„Tegemist on tõepoolest ülemaailmse probleemiga, mille peamiseks põhjuseks on meie valed toiduvalikud. See, mida sööme, ei ole tasakaalus meie kehaliste vajadustega. Kipume oma energiavajadust arvestades liiga palju sööma, sest toit on nii lihtsasti kättesaadav,“ ütleb Kantar Emori uuringuekspert Anna Karolin. Kui kehvadele toiduvalikutele lisada veel vähene uni ja ebapiisav liikumine, ongi lisakilod kerged tulema.