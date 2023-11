Meestele on trenn eriti oluline: füsioterapeut annab nõu, kuidas spordilainele naasta

Eestis elavad mehed tervena keskmiselt 55 aastat, kuid oodatav eluiga on 73. See tähendab, et 18 viimast aastat elatakse põdurana. Füüsiline aktiivsus aitab tervelt elatud aastaid pikendada. „Tihti öeldakse, et kui sain 30, siis hakkasid kõik asjad lagunema. Arvestada aga tuleb, et inimese eluiga aina pikeneb. Küsimus pole enam kaua me elame, vaid kui hästi me elame,“ põhjenda Reakt Füsioteraapia füsioterapeut Rainar Vahtrik, miks peaks üldse sportima.