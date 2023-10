EKSPERIMENT | Kuidas loobuda liigsest suhkrust ja süüa rohkem köögivilju? 10 päeva glükoosipiike tasakaalustavat toitumist

Katkend raamatust „Glükoosijumalanna eluviis“

Sümtomid ja haigused, mida saab seostada glükoosipiikidega

Glükoosil on meie keha toimimisel nii keskne roll, et selle liig annab tagasilööke meie füüsilise ja vaimse tervise kõigile aspektidele. Võid ehk mõne neist oma elus ära tunda.

Isud

„Olen üllatunud, et mu isud on nii palju taandunud. Mul on alati olnud vajadus iga päev tohutult palju šokolaadi süüa. Enam mitte.“

2011. aastal muutis Yale’i ülikooli teadlaste meeskond meie arusaama isudest. Nad panid inimesed fMRI-masinasse, näitasid neile ekraanil pilte isuäratavatest toitudest ja jälgisid samal ajal nende glükoositaset. Teadlased avastasid midagi hämmastavat. Kui patsiendi glükoositase oli stabiilne, paistis kõik tavapärane. Kui patsiendi glükoositase oli aga madal, aktiveerus tema aju isukeskus ning ta hindas toite, mida nägi, skaalal „ma tahaksin seda süüa“ palju kõrgemalt. Nii võib juhtuda glükoosipiigile järgneva järsu kukkumise käigus; me himustame toite, millest muidu ei hooliks. Glükoosikõrvera tasandamine ning piikide ja languste vältimine aitab meil isusid kontrolli all hoida.

Pidev väsimus

„Ma kannatasin kohutavalt pideva väsimuse all ja pärast seda, kui Glükoosijumalanna eluviisiga alustasin, hakkan lõpuks esimest korda pärast mitut kuud toibuma. Need nipid on mulle vajalikud kogu eluks.“

Pöördume tagasi mitokondrite – organellide juurde, mis vastutavad meie rakkudes energia tootmise eest. Liigne glükoos sunnib neid alla andma, mis halvab energiatootmise ja paneb lõpuks meid end väsinuna tundma. Uuringud näitavad, et dieedid, mis tekitavad glükoosi Ameerika mägesid, põhjustavad suuremat väsimust kui need, mis glükoosikõverat tasandavad. Kui su mitokondrid on kahjustatud, on oma lapse sülle võtmine palju raskem, poekottide tassimine võtab hingetuks ja sa ei talu stressi nii hästi kui varem. Mitokondrite toodetud energiat on tarvis, et toime tulla keeruliste olukordadega, nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Pidev nälg

„Ma ei ole pidevalt näljane ja mul saab kiiremini kõht täis. Mu toidul on rohkem maitset – kas see eluviis teebki seda?“

Kas sul on kogu aeg kõht tühi? Sa pole ainus. Ja jällegi on see seotud glükoosiga. Esiteks, lühiajaline mõju: kui võrrelda kahte toitu, mis sisaldavad sama palju kaloreid, hoiab see, mis tekitab väiksema glükoosipiigi, sul kauem kõhu täis. Nii et isegi kui sa ei muuda tarbitavate kalorite hulka, keskendu pidevast näljatundest vabanemiseks lihtsalt oma glükoositasemele. Teiseks, pikaajaline mõju: pärast aastaid kestnud glükoosipiike lähevad meie näljahormoonid segi. Leptiini – hormooni, mis ütleb meile, millal on kõht täis ja peaks käskima söömise lõpetada – signaal on blokeeritud; samal ajal võtab greliin – hormoon, mis ütleb meile, et kõht on tühi – juhtimise üle. Kuigi meil on rasvavarusid, milles on suur hulk energiat kättesaadav, ütleb keha meile, et vajame rohkem – ja nii me sööme. Kui sööme, teeme läbi uusi glükoosipiike ja insuliin tõttab üleliigset glükoosi rasvana ladestama, mis tõstab greliini aktiivsust. See on kurb, saatanlik ja ülekohtune nõiaring. Mida rohkem kaalus juurde võtame, seda näljasemaks muutume. Vastus ei peitu vähem söömises, vaid oma glükoosikõvera tasandamises insuliinitaseme alandamise abil. Ja üllatuse rikkumise hoiatus: see tähendab tihti hoopis suurema toidukoguse tarbimist, nagu peagi meie hommikusöögi ja köögiviljast eelroa nädalate juures näed.

Kaalutõus

„Olen juba viis kilo kaotanud ja tunnen, et mul on palju rohkem energiat. Jätkan selle eluviisiga igavesti, sellest on saanud mu uus elustiil.“

Paljudel meist on rasva suhtes kahetised tunded, kuid tegelikult on rasv vägagi tarvilik: meie keha kasutab oma rasvavarusid, et pakkuda ladestuskohta liigsele glükoosile, mis vereringes ringi hulbib. See on üks põhjus, miks kaalus juurde võtame. Nii et nagu ülal mainisin, ei tohiks me oma keha peale kurjad olla, kuna ta kogub rasva; selle asemel peaksime teda tänama, et ta proovib meid glükatsiooni ja põletike eest kaitsta. Nüüd, kui see on lahti seletatud, on oma glükoositasemele keskendumine hea viis oma kehalt rasva kaotada, kui seda teha soovid. Kui tasandad oma glükoosikõverat, juhtub peamiselt kaks asja: esiteks taanduvad isud ja näljatunne, teiseks lülitud tihedamini rasvapõletusrežiimi, kuna su kehas ringleb vähem insuliini. Kuigi kaalukaotus pole oma glükoositaseme tasakaalustamise põhiline eesmärk, on see tihti selle tulemus.

Õunaema Spritzer

Kogu aeg on juttu õunaäädikast, aga tema ema, õun, ei saa küll piisavalt lugupidamist! Siin ta on, kõige ees ja keskpunktis. Ülimaitsev spritzer, mida rüübata, soovitatavalt siis, kui õunapuu all istud. (Kui seda teed, saada mulle sellest pilt.)

Sul on vaja

1 tl jahvatatud kaneeli

1 sl õunaäädikat

mõnda jääkuubikut

lisaks gaseeritud vett klaasi lõpuni täitmiseks

poolt väikest õuna, südamik eemaldatud ja viilutatud

Kuidas valmistada

● Sega väikeses kausis kaneel ja õunaäädikas, kuni need on täielikult segunenud (see vajab päris palju segamist, enne kui kaneel täielikult sulandub).

● Kalla segu coupe-pokaali. Lisa veidi jääd ja gaseeritud vett. Garneeri õunaviiludega.

Kogus: 1 portsjon / ettevalmistusteks kuluv aeg: 3 minutit