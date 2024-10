Jäid vahele! Neli jõhkrat kuritegu, kus süüdlase paljastas ohvri nutikell või südamestimulaator

Kuriteo uurimiseks ja tõendamiseks kasutab politsei erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi. Juba tuntud valvekaameratele, kõneleja ja auto numbri tuvastusele on lisandunud ka nutividinad. Briti krimiportaal Crime and Investigation kirjutab mitmest juhtumist, mis said tõestatud just nutikellade abiga.