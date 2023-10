Imelisi muutumisi näinud personaaltreener: tee tervislikuma endani ei ole ainult see, et võtan kaalust alla

Kes see ikka tahab töntsakas ja vana olla? Liigeste liikuvust ja lihaseid aitab arendada jõutreening. Seda näeb Koovit oma personaaltreeneri praktikas iga päev. Ega meestel enamasti jõusaalis treenimise vastu midagi olegi, kuid naised sinna väga ei kipu. Valitseb eelarvamus, et jõutreening muudab lihased väga suureks. Treener lükkab selle kohe ümber: „Tegelikult on vastupidi – naised muutuvad naiselikumaks. Sellest tuleb juurde enesekindlust, mida on niivõrd tore vaadata,“ leiab treener. Tal on hea meel, et viimastel aastatel on siiski ka naised hakanud rohkem jõusaalis käima. Jõutrenn muudab keha pringiks ja aitab hoida head toonust. „Su liigesed liiguvad, sa tunned ennast tervemana ja seepärast on ka energiat rohkem,“ lisab Koovit.