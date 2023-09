Ei viitsi ja ei taha? Miks just raskel ja stressirohkel ajal peaks trennitossud välja otsima? Treeneri nipid

Ka treener Marlen Heldemeel kinnitas, et inimesed on muutunud terviseteadlikumaks. „Sügise saabudes on inimesed kindlasti rohkem orienteeritud treenereid üles otsima. Ei tea kas sellepärast, et tervisenäitajad on halvenenud või seetõttu, et trenni teha on justkui popp. Võib ju öelda, et enda eest hoolt kandev inimene kannab tõenäoliselt ka iga muu valdkonna eest enda elus hoolt,“ leidis Heldemeel.