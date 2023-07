Treener Ott Kiivikas annab nõu: mida ei tohiks kindlasti trenni lõpus unustada?

Trennijärgne võtmekoht – venitamine

Venitamine pärast sportimist on oluline just seetõttu, et parandada lihaste taastumist. See, milliseid lihaseid venitada, sõltub sellest, milliseid lihaseid on parasjagu treenitud. „Kui mõni lihasrühm on varasemast treeningust valus, siis tulekski sellele rohkem tähelepanu pöörata,“ soovitab treener.



Lisaks lihaspingete vähendamisele ennetab treeningu järgne venitamine ka võimalikke vigastusi, sest aitab parandada liigeste liikuvust ja painduvust ning suurendada nende elastsust. Samuti soodustab venitamine taastumist ning parandab koguni füüsilist sooritust. „Kui lihased on pinges või jäigad, võib see piirata nende liikumisulatust ja takistada optimaalset sooritust. Kuna venitamine aitab suurendada lihtsate painduvust ja liigeste liikuvust, paraneb ka keha üldine liikumisvõime. Samuti võimaldavad paindlikud lihased suuremaid liigutusi ja paremat keha kontrolli, mis võib viia paremate treeningsooritusteni,“ selgitab Kiivikas.