Venitamine on lihtne ja mõnus - valu kaob ja keha muutub siredamaks

Pinges lihased tõmbuvad punni. Kui keegi ütleb, et tal on kaelalihased kanged, siis katsu järele. Sõrmeotstega kombates on küllalt lihtne leida üles punnis ja kange lihas ning isegi selle otsad välja raalida. Hoolas mudimine teeb lihase jälle pehmeks. Valu seljas või eri liigeste piirkonnas on tihti põhjustatud pinges lihastest, mis sikutavad kinnitumiskohtades luustikku.