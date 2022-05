Populaarsust koguvate dieetide, pulbrite ja tablettide müügiargumendid on paljulubavad ning ahvatlevad – tõhus kaalulangus, väike rasvaprotsent ja unistuste välimus. Paraku on kiiretel kaalulangusmeetoditel sageli ka teine pool, millest müügihetkel rääkida ei taheta.

“Jojo-kaalulangetus tähendab, et võetakse kaalust alla ja pärast tulevad kilod tagasi. Üldjuhul on süüdlaseks ülearu piiratud dieet ehk tarbitavaid toidukoguseid vähendatakse dieedi ajal liialt. Näiteks toitumiskavaga, mille toiduenergia hulk on kõigest 500–1000 kcal, kaasneb kehv enesetunne ja metsik nälg. Mida kauem inimene sellist dieeti peab, seda suuremaks nälg muutub. Kui enam ei suuda vastu pidada, hakatakse üldjuhul sööma rohkem kui vaja ja sealt tuleb ka kaalutõus,” selgitab My Fitnessi personaaltreener Taavi Merisalu.