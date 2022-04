Kuidas alustada jooksutrenniga, kui ka paar minutit sörki tundub liiga raske? Kas venitamisest on kasu? Millisel pinnasel joosta? Kuidas ikkagi mõjub jooksmine liigestele? Mis kehaosad peaksid joostes olema kindlasti kaetud? Mida millal süüa ja juua? Millal tekib ülekoormus, mida see põhjustab ja kuidas seda vältida?

Füsioterapeut Sander Jürs teeb põhjalikult selgeks kõik, mida sul jooksmisest teada on vaja.