Otsustasid jooksmisega sõbraks saada? Need on kõige tähtsamad asjad, mida jooksuga alustajal on vaja teada

Pilk hoia enda ette 30 kraadi all, mitte ära vaata maha – siis ei teki pinget turjas ja seljas. Kui oled tehnika paika saanud, võta sõber jooksuringile kaasa. Kui suudad jooksmise ajal temaga vabalt juttu rääkida on kindel, et jooksutempo on sobilik.

Kõige olulisem on tekitada liikumisharjumus. Sama harjumuspärane tegevus nagu hambapesu või söömine. Kehal on vaja liikuda – me oleme loodud liikuma, mitte istuma. Kui sa aga tunned, et soovid end proovile panna ja veidi ennast ületada, on hea osa võtta mõnest rahvajooksu võistlusest. Alustada on mõistlik lühemast distantsist näiteks 5 - 10 km jooksust. Kui tunned, et see annab sulle vägeva emotsiooni, mida soovid ka edaspidi kogeda, kuid treeningkogemusest jääb puudu, on mõistlik võtta ühendust treeneriga või ühineda mõne jooksutreeningu pundiga.