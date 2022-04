Kaalu alandamine ei ole nälg ja piin, kui asendad patutoidud nutikate alternatiividega. Siin on spikker, mida mille asemel süüa

Samas peab endale aru andma, et me poleks ülekaalulised, kui menüü ei oleks tasakaalust väljas. See ei tähenda, et seni on toitutud täiesti ebamõistlikult.

Enamasti tõuseb kaal märkamatult ja samm-sammult. Harva võtab keegi poole aastaga viis või isegi kümme kilo juurde. Ülekaal koguneb aastatega ja menüü võib olla suures plaanis tervislik.

Kaalulangetuseks on aga vaja jõulisemat sekkumist ja menüü üksikasjalikku ülevaatamist. On neidki, kes väidavad: ma ei saa aru, miks olen ülekaalus, söön ju nii tervislikult. Sellisel juhul pea nädal aega päevikut ja kirjuta üles kõik, mis sa sööd, samuti kogused – eriti just kogused. Lihatüki suurus, kartulite arv ja kastme hulk. Vahepalad. Mitu võileiba? Kui palju võid sul päevas pakist kulub?

Reegel on, et kes on ülekaalus, sööb rohkem, kui kulutab. Aastate jooksul võivad toiduportsud olla suureks paisunud. Lisaks kaob märkamatult kõhtu näks siit ja teine sealt. Jah, ka ainevahetus võib olla tõesti aeglaseks jäänud, aga seda saab muuta.

Mis menüüst välja jätta ja millega see asendada? Loe artiklist nutikaid toitumisnippe, mis aitavad sul suurema vaevata ja tervislikult kaal normi saada.