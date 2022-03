Uuring: miks üle poole sakslastest lihatarbimist vähendab?

Kõigist riikidest on kõige enam lihatarbimise vähendajaid Saksamaal – 51% elanikest. Lisaks selgus, et lausa 10% sakslastest eelistab taimset toitu. Samas pole see üllatus, sest riik on taimse toidu armastajate esirinnas olnud juba aastaid.

Miks see niimoodi läinud on?

Esiteks on vilja kandnud aastatepikkused rahvatervisekampaaniad, mis on tõstnud teadlikkust tasakaalustatud toitumisest ja et selle saavutamiseks on vaja süüa rohkem taimset toitu. Teiseks ollakse üsna teadlikud liigse loomse toidu tarbimise halbadest mõjudest keskkonnale. Kolmas põhjus on lihtne, aga loogiline – Saksamaal on poes väga palju taimseid valikuid nii liha- kui piimaalternatiivide näol ja need on kõigile soovijaile kergesti kättesaadavad.

“Kuigi ka 40% Eesti elanikest vähendab oma lihatarbimist, ei ole me veel Saksamaa tasemele jõudnud,” kommenteerib Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Liina Sala. “Peame rahvatervisekampaaniaga veel teadlikkust tõstma kui oluline on tervise jaoks suurendada taimse toidu osakaalu menüüs,” lisab ta.

Kuigi taimsed tooted on Saksamaal väga levinud ja kättesaadavad, ootavad sakslased turule senisest veelgi enam valikuid. Kõige rohkem tuntakse puudust taimsetest alternatiividest toorjuustule, viilutatud juustule, mozzarellale, hakklihale, kanalihale, kalapulkadele ja suitsulõhele. Kasvupotentsiaal taimse toidu ettevõtetel on seega ääretult suur. “Hea on näha, et ka Eestis tuleb häid taimseid tooteid iga aastaga juurde, kuid pikk maa on minna selleni, et need jõuaks igasse väiksemasse poodi ja neil oleks piisavalt huvilisi,” ütleb Sala.