Toitumisteadlane: hea suhe oma kehaga on heaolu alustala, see sünnib usaldusest, mitte püüdest seda kontrollida ja domineerida

Keha teeb kõik selleks, et hoida turvalist sisekeskkonda – sealhulgas stabiilset kehakaalu. Ja teeb seda tegelikult väga hästi. Paremini, kui kipume arvama. Kui me vaid ise liialt vahele ei segaks. Ka teadusuuringud näitavad, et võrreldes kaalu languse, tõusu või kõikumisega on just stabiilne kehakaal – nii tavapopulatsioonis kui ka kroonilise haiguse põdejatel – seotud parema tervise ja väiksema suremusega.

Söömine on baasoskus ning oma keha nälja- ja täiskõhusignaalide kuulamine ja usaldamine kõige täpsem viis keha loomuliku bioloogilise energiavajaduse täitmiseks. Ei ole vahet, kas tegemist on vabatahtliku dieedi või näljahädaga. Näljasignaalide kestev eitamine on ohumärk...