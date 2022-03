Heidit Kaio on eluaeg dieeditanud ja proovinud ka äärmuslikke salenemismeetodeid. Siin on tema 8 sammu, mis päriselt töötavad

Nädal aega toitumise kontrolli võib tunduda kosmilise saavutusena. Paraku ei juhtu nädalaga mitte midagi. Tõsi, on olemas agressiivseid kaalulangetusprogramme, mis lubavad kahe nädala jooksul kaheksa kilo kaotamist. Eluaegse dieedipidajana olen koos sõbrannaga sellist proovinud. Kahe nädala pärast tuli suust kehasiseste lagundamisprotsesside tõttu atsetoonihaisu. Ütlen käsi südamel: saime kaalust alla ja kohe ka kõik tagasi.

Ühe kilo allavõtmine kahe nädalaga on väga normaalne tempo. Isegi üks kilo kuu jooksul on täielik edulugu. Lisaks on iga dieedikuuri osa nn platoo, kus vaatamata hoolikale režiimile ei lange ükski kilo. Nüüd tasub teha rehkendus – kui palju on vaja aega, et jõuda unistuste vormi? Kui on vaja kaotada kümme kilo, ole valmis minimaalselt nelja kuu, aga tõenäoliselt poole aasta või isegi aasta pikkuseks projektiks.

