Kaalulangetamise soovi korral tuleb üle vaadata nii oma toitumis- kui ka liikumis­harjumused. Tulemuse annab järjepidev igapäevane aktiivne liikumine. “Ameerika spordi­meditsiini kolledž soovitab kaalu säilitamiseks liikuda vähemalt 150–250 minutit nädalas,” sõnab Jürs. See vastab tuntud soovitusele liikuda aktiivselt vähemalt pool tundi päevas. Kui aga soovitakse kaalu langetada, tuleks liikuda 225–420 minutit nädalas – see on juba umbes tund aega päevas. “Et pärast kaalulanguse saavutamist ennetada uut kaalutõusu, tuleks seejärel liikuda vähemalt 200–300 minutit nädalas.”

Loe edasi juba artiklist ja saad teada:

Kuidas rasvad põlema panna?

Millist spordiala harrastada?

Kas jõutreeningut polegi vaja?

Kuidas tekitada liikumisharjumus?