Kuidas võtta kaalust alla veganlusega? Mis on tüüpilised eksimused ja 6 soovitust asjatundjatelt algajale veganile

Loomset vältiva toitumise populaarsus kasvab ülehelikiirusel. Veganite kogukonnad maailmas ja niisamuti Eestis suurenevad iga päevaga, nagu muutub aina arvukamaks ka vegantoodete valik poeriiulitel. Tundub, et loomsetele toiduainetele ei öelda pole enam sugugi keerukas, kui asi ainult ette võtta.

Täistaimetoitlust ei peeta mitte üksnes eetilisemaks, väiksemat ökoloogilist jalajälge jätvaks, rahaliselt soodsamaks, vaid ka tervislikumaks toitumisviisiks, millest loodetakse abi südame- ja veresoonkonnahaiguste, liigse kolesterooli ja isegi vähiohu vähendamisel. Valitseb ka arvamus, et veganlus on justkui võluvits, mille abil liigset kaalu kaotada – sest ega mingid oblikad ju paksuks tee!

Ette rutates võib öelda, et mitmed veganluse kohta kehtivad käibetõed on lihtsalt müüdid. Veganlusse tuleb suhtuda sama kriitiliselt kui tavatoitumisse ning täpselt samamoodi süveneda toidu koostisesse ja kogustesse, kui eesmärgiks on tervis ja näiteks kaalulangetus.

