Ka vaid neljanädalase tõhusa programmiga on võimalik langetada neli-viis kilo nii, et need jäävadki kadunuks. Mis on selle võti?

Kujundlikult öeldes peab leek põlema ühtlaselt. Iseendasse tuleb suhtuda armastavalt, mõistvalt ja heatahtlikult. Mõistmise osa on see, et tead ette: sind hakkavad kimbutama nälg ja igasugused isud justkui libavalud puuduvas jäsemes – tahaks midagi, aga ei tea, mida. Lõpuks pole sa ka ise kindel, kas tahad süüa selle pärast, et ei saa, või selle pärast, et päriselt on vaja.

Loe edasi juba artiklist, kuidas hoida täiskõhutunnet kauem, mida süüa ja millega kombineerida.