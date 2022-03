Õendust õppivat Kätlinit on sõbrannad alati säravaks rõõmurulliks pidanud. Keegi ei osanud kahtlustada, et lõbusa fassaadi taga peitub kurbus ja ebakindlus. “Sõbrannad arvasid, et ülekaal ei lähe mulle korda. Tegelikult tähendas see palju. Olin õnnetu, enesehinnang sügavas miinuses, peeglisse vaadates nägin vaid liigseid kilosid,” räägib Kätlin. Eriline piin oli leida endale normaalseid riideid, sest kui oled 160 cm pikk ja kaalud 114 kilo, ei lähe selga ka XL-mõõdus kehakatted – kui neid tavapoe valikus üldse leidub...