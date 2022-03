Liikumine turgutab vaimu. Tule pühapäeval Põltsamaa linnaretkele koos president Kaljulaidiga kõndima!

SA Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul osales matkasarja esimesel Rakveres toimunud retkel paarsada linnaelanikku, nende seas oli nii lastekärudega noori peresid kui ka vitaalseid pensionäre. “Loodame, et ka Põltsamaa lossihoovi koguneb pühapäeval parajal hulgal inimesi, kellega üheskoos liikudes aega veeta. Oodatud on kõik - nii nooremad kui ka vanemad, pered ja sõpruskonnad, ning sportlik vorm ei ole oluline. Pooleteisetunnine tempokas retk on jõukohane kõigile!” Lõoke lisas, et praegusel äreval ajal on väga oluline oma tervisele, nii vaimsele kui ka füüsilisele, ekstra tähelepanu pöörata. “Üks lihtsamaid viise oma heaolu eest hoolitsemiseks on regulaarne liikumine, mis on ka üks peaasi.ee nädala alguses algatatud kampaania vaimse tervise vitamiinikuuri viiest vitamiinist,” sõnas ta.