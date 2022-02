See kiri tervitab seal saabujaid siiani. Nähtamatu teadmine, et minu jaoks on armastus alati see, kui keegi peab end koduselt õnnetuna tundma, oli juba siis, mu noores, kuid enda meelest paljukogenud autorihinges vankumatul kohal.

Aga ma tahaksin seda muuta. Võib-olla tahad ka sina. Veebruar on armastuse kuu. Armastus on aga see toitaine, mille defitsiit end vereproovis ei reeda. Et olukorda vähegi parandada, on välja mõeldud valentinipäev. Üks geniaalsemaid traditsioone, mis võimaldab demonstreerida oma armastuse keeleoskust nii platoonilistes kui ka romantilistes suhetes. Kõik saavad sellega kuidagi suhestuda. Isegi kõige häbelikumad meist kujutavad ette kedagi, kelle kaela ümber tahaks käsi või jalgu põimida, või vähemalt teavad, kuidas kellegi peale mõeldes süda elevusest väriseb ja liblikatel kõhus tõsisem meeleavaldus algab...