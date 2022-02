Tore algatus: SA Eesti Terviserajad kutsub koole korraldama tunde terviseradadel. Lapsed, õue!

Sihtasutuse juhataja Alo Lõokese sõnul võiksid lapsed ja noored märksa rohkem õues aega veeta ja liikuda. „Nii rahvusvahelised terviseorganisatsioonid kui ka siinsed spetsialistid soovitatavalt noortel mõõdukalt liikuda vähemalt 60 minutit päevas. Mõne aasta eest läbiviidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu järgi liigub piisavalt vaid 16% 11−15-aastastest kooliõpilastest – seda ei ole just palju,“ lisab ta. Lõoke märgib, et suur roll laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamisel on vanematel, aga ka sõpradel, õdedel-vendadel ning koolil. „Me peaksime kõik nügima üksteist, vanusest hoolimata, julgemalt väljas liikuma. Eeskujud on noortele olulised ning sõbraga või perega koos sportimine või kasvõi jalutamine on sageli põnevam kui üksinda.“