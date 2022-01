RETSEPT | Reisiseiklused taldrikul – eksootilisi roogi pole sugugi keeruline valmistada, proovi shakshoukat ja bibimbapi

Ajal, kui reisimine on raskendatud, saad ühe kiiremat sorti seikluse ette võtta taldrikul. Uus aasta on sobiv aeg tuua oma kodukööki ka uudseid, eksootilisemaid maitseid. Kergelt vürtsikad road on meie kargesse talve kui loodud ja soojendavad nii keha kui ka hinge.