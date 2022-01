Kas sinu menüü sisaldab piisavalt K2-vitamiini? Loe, mida peaksid teadma sellest südant ja luid kaitsvast toitainest

1. See kaitseb südant ja veresooni. Kaltsiumi ladestumine veresoonte seintele on südamehaiguste suur riskifaktor. On tähele pandud, et inimrühmad, kes saavad toiduga rohkelt K 2 -vitamiini, paistavad silma tervema südame ja elastsemate vere­soontega. Ka uuringud on näidanud, et K 2 -vitamiin vähendab veresoonte lubjastumist, samas K 1 sellise toimega ei ole.

2. See hoiab luud tugevana. K 2 -vitamiin mängib keskset rolli kaltsiumi ainevahetuses, mis mõjutab omakorda luude tugevust. Ilma piisava K 2 -vitamiinita jääb kaltsium vere­ringesse ja põhjustab arterite lupjumist, K 2 soodustab aga kaltsiumi salvestumist luudesse, aidates nii osteoporoosi eemal hoida ja vähendada luu­murdude tekkimise riski. Vananedes hakkab inimese luu­tihedus vähenema, mistõttu on oluline püüda sellele vastu töötada. K 2 -vitamiinile peaks hakkama tähelepanu pöörama hiljemalt keskeas. Üks 2013. aastal tehtud uuring näitas, et just üle 40aastastel on suure tõe­näosusega K 2 -vitamiini defitsiit.

3. Tavalise toiduga saad enamasti, kuni 90% ulatuses K 1 -vitamiini. Seda sisaldavad taimed, eriti rohelised lehed. K 2 -vitamiini sünteesib vähesel määral ka meie enda mikrobioom, kuid paraku mitte piisavalt, eriti kui soolebakterite kooslus on antibiootikumide tõttu kannatada saanud.

4. K 2 -vitamiini esineb loomsetes ja fermenteeritud toiduainetes. Juhuslikult toitudes ei pruugi aga vajalikku kogust kätte saada. Neil, kes ei tarbi liha- ega piimatooteid, tuleks K 2 -vitamiini toidulisandina võtta. Ekspertide hinnangul peaksid täiskasvanud saama seda päevas 10–45 mikro­grammi. Oluline on ka märkida, et loomse toidu K 2 -vitamiini-sisaldus sõltub sellest, mida loomad söövad. Seda vitamiini on palju näiteks rohumaaveiste lihas ja rohtu söövate lehmade piimas, aga teravilja söövate loomade toidus ei pruugi üldse olla. Kana­munadesse jõuab K 2 -vitamiin samuti sööda kaudu, kuhu seda lisatakse.

5. Põhilised K 2 -vitamiini allikad on looma- ja linnumaks; rasvased kalad; juust, eriti kõvad juustud; keefir, jogurt, hapukoor; kana-, veise- ja sealiha; munakollane; hapukapsas.