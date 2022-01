Helena Veelmaa, vanglaametnikust Eesti meister jõutõstmises: muskliramm ei tähenda, et ma ei armastaks kingi ja kleite kanda

Helena on asunud valmistuma Eesti meistrivõistlusteks klassikalises jõu­tõstmises. Eesmärk on uhke: tulla võitjaks absoluutarvestuses, see tähendab punktisumma järgi. Möödunud aastal tekkis Helenal intensiivsetesse treeningutesse paus, aga nüüd on võistlusjanu seda suurem. “Aprillini treenisin väga aktiivselt, aga siis tulid uued piirangud – võistlused lükati edasi ja kõik oli nii ebastabiilne, et ka endal polnud enam motivatsiooni,” tunnistab naine, et sattus oma sportlaskarjääri madalpunkti. “Siis mõtlesin, et okei, keskendun nüüd hoopis tööle – see ei saa ju kunagi otsa.”

Helena töötab Viru vanglas. “Tegelen kinnipeetavate kirjalike pöördumiste ja ka nende töö­hõivega vanglas,” kirjeldab ta. Sellise tööni jõudis ta tuttavate kaudu. “See on nüüd see nali, et mul olid mõned tuttavad vanglas ees, eriala tundus huvitav ja mõtlesin, et miks mitte,” selgitab ta...