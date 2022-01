Sass Henno lubas pojale 2. detsembril, et ei söö aasta lõpuni rämpsu – tänaseks on viis kilo kadunud

“Ma ikka loodan, et kolmekümnendate teises pooles alles hakkab mu potentsiaal realiseeruma,” lõõpisin ma vastu, olles äsja andnud terve hunniku uue aasta lubadusi.

“Seda, et mõni mees täiskasvanuna paremaks muutub, arvavad küll vist ainult need õnnetud naised, kes mõne muutmist vajava isendi külge klammerduvad. Sama tark oleks osta laadaplatsilt katkine auto ja loota, et see saab pikapeale ise terveks.” Naersime mõlemad. Kumb mõrult, kumb elutargalt, ma ei ütle. Lasin peast läbi kõik naised, kes võiks vastupidiselt elutarkuse trendidele uskuda, et ma 2022. aastal kuidagi paremaks muutun. Null nime. Põrguvärk. Sel hetkel otsustasin, et uus aasta peab algama koos teiega tõestades: ka vanad autod võivad terveks saada.

Sest me ei ole mingid papist poisid...