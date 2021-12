SUUSARAJAD | Jõulud tulevad lumised. Kus on hetkel parimad suusatamistingimused?

SA Eesti Terviseradade juhataja Alo Lõokese sõnul toodeti sel nädalal paljudes kohtades lund juurde – kunstlumest suusarajad on pikenemas ning uued rajad on loomisel. “Jõuluilm tõotab lund üle Eesti, see muudab loodusliku lumega radade tingimused paremaks, aga sadu peab enne ära toimuma, et lumes saaks kindel olla. Ohtralt lund on juba sadanud sel nädalal Kõrvemaa ja Aegviidu kandis, mis andis võimaluse käia rajapõhju pressimas Kõrvemaa, Aegviidu, Jäneda, Valgehobusemäe ja Presidendiraja pikkadel ühendatud radadel. Kohati on metsas siiski praegu ka kehvemaid kohti. Valgehobusemäel on avatud ka suusamägi ja tuubirada. Kõrvemaal ja Valgehobusemäel on olemas kunstlumest suusarajad,” selgitas Lõoke.