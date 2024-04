Kas joosta või kõndida? Füsioterapeut purustab jooksmise kahjulikkuse kohta levivad müüdid ja jagab soovitusi alustamiseks

Laialt on levinud seisukoht, et jooksmine põrutab liigeseid, eriti põlvi. Tegemist on siiski müüdiga. „Teaduslikud uuringud ei ole tõendanud, et jooksmine oleks jalaliigestele koormavam kui teised spordialad,“ sõnab Jürs. Tema sõnul ei ole jooksmine ka liigese­probleemide korral vastu­näidustatud. „Pigem isegi vastu­pidi. Mitmed teaduslikud uuringud on näidanud, et mõõduka koormusega jooksmine võib ennetada liigesepõletiku ehk artriidi teket ja juba väljakujunenud artriidi korral võib aeglustada selle kulgu.“