HETKEOLUD SUUSARADADEL | Terviserajad üle Eesti ootavad suusatajaid! Milline on prognoos lörtsiseks nädalavahetuseks?

Lõoke julgustab ka neid, kes ei ole kogenud suusatajad, samuti rajale tulema. ”Kes veel ei ole sel hooajal rajale jõudnud, või üldse on senini suusatamisest hoidunud, siis tasub nädalavahetusel võimalust kasutada – mitmetes kohtades saab laenutada ka varustust, et ise kohe ostma ei peaks. Lisaks saab varem teha nö kuiva trenni ja vaadata suusaõppe videoid terviseradade veebist. Aga eks praegu on kõige tähtsam lihtsalt välja tulla ja omas tempos proovida, küll see vilumus siis tuleb.”

Kuidas on hetkeolud populaarsematel radadel?

Kõige paremad suusarajad asuvad hetkel jätkuvalt Lõuna-ja Kesk-Eestis lisaks ka üle Eesti, kus meil kunstlumest suusarajad valminud või valmimas. Arvestades nädalavahetuseks ja uueks nädalaks ennustatud plusskraade, tasub ilmaprognoosil silma peal hoida ning enne rajale minekut vaadata infot raja seisukorra kohta terviserajad.ee veebist.

“Vihm, jäävihm ja plusskraadid teevad kõige rohkem kahju just loodusliku lumega radadele, millel lumekiht kesine ja mille hoolduseks on kasutada ainult kergtehnika (ATV + suusarajamasin) ehk et jäätunud radade hooldamine on peaaegu võimatu. Jälgime ilma ja radade seisu – loodusliku lumega radasid plusskraadidega hooldada ei tohiks, kuid see tuleb see ära oodata, et külmakraadid tagasi oleks,” selgitab Lõoke.

Tartu maratoni rada ootab suusatajaid terves pikkuses. Otepäält Paluni saab sõita vabatehnikas ning Palu-Elva lõigul suusatada uisu- ja klassikatehnikas hea suusaga. Lisaks ettevalmistatud 1,5 ja 3 km terviserajad klassikastiilis läbimiseks.

Viljandi järve ääres terviseradadel saab sõita nii klassikalises kui ka uisutehnikas 1, 2, 3, 4 ja 12 km rajal.

Haanja spordikeskuses on saab sõita nii klassikalises kui vabatehnikas 1,2 ,3 ja 5 km radadel. Nädalavahetusel toimub Haanjas ka suusahooaja avamine.

Alutaguse spordikeskuses on avatud erineva pikkusega rajad, millest 1-5 km ringid on sõidetavad hea suusaga, kuid klassikajäljes võib esineda kehvemaid kohti. 7,5 km ring on läbitav kehvema suusaga.