Maha sadanud lumi ja miinuskraadid on selgelt märk, et suusatalv on alanud. Kui Põhja-Eestis ja saartel on lumevaipa vähevõitu, siis Lõuna-Eesti olud soosivad hetkel suusatamist rohkem. Kus saab juba rajale tulla ja millised on lumeolud? Selgitab SA Eesti Terviseradade juhataja Alo Lõoke.