Hiljutisest Norras läbiviidud uuringust selgus, et 40% inimestest kulutas toidutegemisele vaid 12 minutit päevas. Siinkohal on otsustav, mida selle napi kaheteist minuti jooksul täpselt tehakse. Hea uudis on see, et tervislik toit ei tähenda sugugi tundide viisi keedetud või praetud toitu. Mida kauem toitu kuumutame, seda rohkem kaotab ta oma toiteväärtust. Seega üks kiire värvikirev vokiroog, püreesupp kanaribadega või täisteravõileib liha ja köögiviljadega on vägagi omal kohal.

Loe edasi juba artiklist, millised on toitumisnõustaja Teele Tederi nipid kiirete ja tervislike igapäevatoitude valmistamiseks.